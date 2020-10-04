İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 terörist daha ölü olarak ele geçirilmiştir."