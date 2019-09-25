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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 18:51 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen 'Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2' operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen 'Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2' operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2' operasyonunda, bölücü terör örgütü mesnupları ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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