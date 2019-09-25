İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen 'Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2' operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2' operasyonunda, bölücü terör örgütü mesnupları ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

