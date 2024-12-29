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İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı! 2 milyon 553 bin araçta denetim; 444 bin sürücüye ceza

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.12.2024 11:19
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 milyon 553 bin 663 aracın denetlendiğini ve 444 bin 372 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı! 2 milyon 553 bin araçta denetim; 444 bin sürücüye ceza

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında 2 milyon 553 bin 663 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 74 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 99 bin 381, periyodik muayenesi yaptırılmamış 20 bin 677, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 642, sürücü belgesiz araç kullanan 10 bin 833 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 147 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 444 bin 372 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.

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MOTOSİKLET DENETİMLERİ

Ayrıca motosiklet denetimlerine ilişkin verileri paylaşan Bakan Yerlikaya, "Şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır. Motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde 'Motosiklet Denetimleri' ile ilgili olarak 2024 yılında (26 Aralık'a kadar) toplam 2 milyon 898 bin 366 adet işlem yapıldı. Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım, tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim. Motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için trafik ekiplerimizin yanı sıra polis ve jandarma asayiş motosikletli timleri başta olmak üzere diğer birimlerimizce denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
polis trafik emniyet içişleri
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