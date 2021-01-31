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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 bin 475 kişi yakalandı

31.01.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 bin 475 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 475 kişi yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması' yapıldı. 40 bin 690 personel görev aldığı uygulamada, 3 bin 457 ikamette arama yapıldı.

Uygulamada, 957'si hükümlü, 1518'i yakalama emri ile olmak üzere, çeşitli suçlardan aranan toplam 2 bin 475 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Sevk edilenler arasında adam 'öldürme' suçundan 17, 'hırsızlık' suçundan 302, 'yaralama' suçundan 242, 'cinsel' suçlardan 57, 'yağma' suçundan 57, 'dolandırıcılık' suçundan 82, 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan 77, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 kişinin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca uygulamada 143 bin 888 kişi sorgulanırken, 430 düzensiz göçmen ve 10 organizatör yakalandı. 1527 araç sorgulanırken, 298 araca ise de idari yaptırım uygulandı.

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