HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 09:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında, jandarma ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 60 adet M-16 fişeği, 8 adet şarjör, 2 adet el bombası, 1 adet şemsiye, 1 adet palaska, 1 adet şarjörlük, 1 adet telsiz, 1 adet pil bloğu ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Süre 2 yıla çıkarıldıResmi Gazete'de yayımlandı! Süre 2 yıla çıkarıldı

En Çok Okunan Haberler

ABD canlı yayındaydı! Floyd'un cenaze aracı tam geçerken...

ABD canlı yayındaydı! Floyd'un cenaze aracı tam geçerken...

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu tutuklandı

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu tutuklandı

Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını Yeşilçam'ın usta oyuncusu canlandıracak

Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığını Yeşilçam'ın usta oyuncusu canlandıracak

Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Her biri 7 metre uzunluğunda! 'Görüntü aldık çünkü...'

Her biri 7 metre uzunluğunda! 'Görüntü aldık çünkü...'

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

Diğer Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan: Havuz yerine denizi tercih edin

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Havuz yerine denizi tercih edin

Edirne Valiliği duyurdu: Yunanistan, polis botumuza taciz ateşi açtı

Yunanistan'dan polis özel harekat botuna taciz ateşi

Cuma mesajları 2020: Mübarek Cuma günü için en güzel mesajlar

Mübarek Cuma günü için en güzel mesajlar

Yurt dışından alınan sürücü belgesiyle ilgili yeni karar! Süre 2 yıla çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Süre 2 yıla çıkarıldı

Koronavirüs ölümleri Brezilya ve Meksika'da artıyor

Koronavirüs ölümleri Brezilya ve Meksika'da artıyor

İstanbul trafiğinde sabah yoğunluğu

İstanbul normale döndü! İşte sabah yoğunluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.