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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

08.09.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta devam eden ‘Eren Abluka-27’ operasyonu çerçevesinde 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

‘Eren Abluka-27’ operasyonu çerçevesinde Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında icra edilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Cudi dağı Cevizdüzü kırsalında, 07 Eylül 2022 günü, J-SİHA, Anka ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.”

Kaynak: İHA

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pkk İçişleri Bakanlığı
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