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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist teslim oldu

29.12.2020 21:27 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İkna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

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Teslim olan örgüt mensuplarının 2012 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Böylelikle; 2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 243’e yükseldi" ifadesine yer verildi. (DHA)

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