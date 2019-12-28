İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 yabancı terörist sınır dışı edildi!

Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, yabanc\u0131 ter\u00f6rist sava\u015f\u00e7\u0131lar\u0131n (YTS) \u00fclkelerine iadelerine devam edildi\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\nBu kapsamda bug\u00fcn, 2 yabanc\u0131 ter\u00f6ristin \u00fclkeleri Hollanda'ya s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edildi\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131. (DHA)PARTNERKylie Jenner: Stormi en g\u00fczel Noel hediyesini ald\u0131\u0130mamo\u011flu'ndan Ak\u015fener'e "Kanal \u0130stanbul" bilgilendirmesi\u00a0Sar\u0131yer'de faciadan d\u00f6n\u00fcld\u00fc!
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