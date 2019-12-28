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  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 yabancı terörist sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 yabancı terörist sınır dışı edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 23:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkeleri Hollanda'ya gönderilmek üzere sınır dışı edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 yabancı terörist sınır dışı edildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiği aktarıldı.

Bu kapsamda bugün, 2 yabancı teröristin ülkeleri Hollanda'ya sınır dışı edildiği açıklandı. (DHA)

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İçişleri Bakanlığı yabancı terörist

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