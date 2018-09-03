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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 10:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'nca, bir haftada 4'ü sözde üst düzey olmak üzere 46 teröristin iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

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İçişleri Bakanlığı terörist PKK

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