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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 40 ilde 718 kişi gözaltına alındı

15.02.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 40 ilde 718 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'nın yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonlarda, 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince yürütülen operasyonlarda; 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir. Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirilmiştir." denildi.

DHA

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