İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, yaptığı açıklamada şu sözlere yer ver:
"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca müştereken yapılan çalışmalarda;
Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgüt mensubuna yönelik yapılan J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir."
DHA
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