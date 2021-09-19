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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

19.09.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında 5 terör örgütü mensubu, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, yaptığı açıklamada şu sözlere yer ver:

"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca müştereken yapılan çalışmalarda;

Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgüt mensubuna yönelik yapılan J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir."

içişleri bakanlığı

DHA

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