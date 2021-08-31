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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist teslim oldu

31.08.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı ikna çalışmaları neticesinde 5 teröristin teslim olduğunu duyurdu. Bu yıl içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 141'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1997 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle, bu yıl içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 141'e yükseldi. (AA)

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İçişleri Bakanlığı
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