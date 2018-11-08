İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 il 922 ilçede eş zamanlı yapılıyor

SOYLU: 228'E DÜŞÜRMEYİ BAŞARDIK Adana'daki "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantıları"na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamada "Uyuşturucu ölümlerini 2017'deki 941 seviyesinden şu ana kadar 228'e düşürmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın devam ettirilmesi, mevcut durumun tespit edilmesi, ilave alınacak tedbirler ve sosyal farkındalık projelerinin planlaması amacıyla İçişleri Bakanlığı koordinesinde bugün 81 il, 922 ilçede, saat 09.30'da eş zamanlı "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantıları" yapılıyor.

Soylu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

Polis sorumluluk bölgesinde 22 bin 829, jandarma sorumluluk bölgesinde 4 bin 6 güvenlik personeli, 81 ilde toplam 26 bin 835 güvenlik personeli, öncelik durumuna göre kategorilere ayrılmış okullarımızda görev yapacaktır ayrıca diğer tüm okullarda yaklaşık 20 bin 'güvenli eğitim koordinasyon görevlisi' ile okullarımızın hem asayiş hem de uyuşturucu noktasında daha güvenli hale getirilmesi sağlanacaktır.

Özellikle torbacı dediğimiz sokak satıcılarına karşı da ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 19 bin 466 tutuklamanın 16 bin 603 kişisi sadece sokak satıcısıdır.

Geçen yılın ilk 10 ayına göre bu yılın ilk 10 ayında uyuşturucu operasyonu sayımız yüzde 29 artmıştır, tutuklu sayısı ise yüzde 8,5 artışla 19 bin 466 olmuştur.

PKK, YÜZDE 80'İNİ ELİNDE TUTUYOR

Terör örgütleri uyuşturucu satıp silah alıyorlar. Özellikle PKK, Avrupa’daki uyuşturucu ticaretinin yüzde 80'ini elinde tutuyor ve örgütün uyuşturucudan elde ettiği gelirin yıllık 1,5 milyar dolar civarında olduğu değerlendiriliyor.

MEDENİYETİMİZE KARŞI BİR TERÖRİZMDİR

ABD'nin 5 bin, 10 bin, 15 bin tır silahı PYD'ye vermesi neyse, oluşturduğu terörizm neyse, çok net söylüyorum Türkiye'yi bir uyuşturucu geçiş güzergahı, bir hedef güzergah olarak belirleme anlayışı aynıdır, nesillerimize ve medeniyetimize karşı bir terörizmdir.



