HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde 'yasa dışı bahis' denetimi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde 'yasa dışı bahis' denetimi

21.08.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde düzenlenen 'yasa dışı bahis/siber denetimi' ve 'kumar/oyun makineleri' uygulamasında 7 iş yerinde yasa dışı bahis oynatan 75 kişi hakkında adli işlem, 91 kişi hakkında 'yasa dışı bahis oynamak'tan idari işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde 'yasa dışı bahis' denetimi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Gene Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı'nca ülke genelinde 10 bin 85 ekip ve 57 bin 107 personelin katılımıyla 'yasa dışı bahis/siber denetimi' ile 'kumar/oyun makineleri' uygulaması gerçekleştirildi. 'Yasa dışı bahis/siber denetimi' uygulamasında 7 iş yerinde yasa dışı bahis oynatan 75 kişi hakkında 7258 sayılı kanun kapsamında adli işlem, 91 kişi hakkında 'yasa dışı bahis oynamak'tan idari işlem yapıldı. Uygulamada, 19 şüpheli gözaltına alındı, 388 aranan şüpheli yakalandı.

'Kumar/oyun makineleri' uygulamasında ise 31 bin 752 iş yeri ve 992 dernekte, 47 şüpheli gözaltına alındı, 360 aranan şüpheli yakalandı, 119 kişi hakkında adli işlem, 6 bin 913 kişi hakkında idari işlem uygulandı. 107 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapıldı.

Yapılan uygulamalarda, koronavirüs salgını ile ilgili maske ve sosyal mesafe tedbirlerine aykırı davranan 91 kişiye idari para cezası uygulanırken, 26 kişiye adli işlem yapıldı.

Ayrıca 6 bilgisayar, 1 yazıcı, 26 bin 427 TL, 3 tabanca, 7 av tüfeği, 55 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 23 oyun makinesi, 10 tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 1355 kaçak sigara, çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu, oyun kağıdı ve oyun pulları ele geçirildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm Türkiye'yi ağlatan mesajlaşmaTüm Türkiye'yi ağlatan mesajlaşma
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Denize girmek yasaklandıDenize girmek yasaklandı
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Ünlü oyuncunun sütyensiz pozları olay oldu

Ünlü oyuncunun sütyensiz pozları olay oldu

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Bir aile gece yarısı şoku yaşadı! Hemen indirildiler

Bir aile gece yarısı şoku yaşadı! Hemen indirildiler

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.