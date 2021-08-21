İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde 'yasa dışı bahis' denetimi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Gene Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı'nca ülke genelinde 10 bin 85 ekip ve 57 bin 107 personelin katılımıyla 'yasa dışı bahis/siber denetimi' ile 'kumar/oyun makineleri' uygulaması gerçekleştirildi. 'Yasa dışı bahis/siber denetimi' uygulamasında 7 iş yerinde yasa dışı bahis oynatan 75 kişi hakkında 7258 sayılı kanun kapsamında adli işlem, 91 kişi hakkında 'yasa dışı bahis oynamak'tan idari işlem yapıldı. Uygulamada, 19 şüpheli gözaltına alındı, 388 aranan şüpheli yakalandı.

'Kumar/oyun makineleri' uygulamasında ise 31 bin 752 iş yeri ve 992 dernekte, 47 şüpheli gözaltına alındı, 360 aranan şüpheli yakalandı, 119 kişi hakkında adli işlem, 6 bin 913 kişi hakkında idari işlem uygulandı. 107 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapıldı.

Yapılan uygulamalarda, koronavirüs salgını ile ilgili maske ve sosyal mesafe tedbirlerine aykırı davranan 91 kişiye idari para cezası uygulanırken, 26 kişiye adli işlem yapıldı.

Ayrıca 6 bilgisayar, 1 yazıcı, 26 bin 427 TL, 3 tabanca, 7 av tüfeği, 55 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 23 oyun makinesi, 10 tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 1355 kaçak sigara, çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu, oyun kağıdı ve oyun pulları ele geçirildi.

DHA

