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  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ali Yerlikaya'dan Yunan Bakan Stylianides'e 'ihlal' telefonu

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ali Yerlikaya'dan Yunan Bakan Stylianides'e 'ihlal' telefonu

23.09.2024 22:01
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Son zamanlarda Yunanistan'a ait botların Türk karasularının ihlal etmesinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Sayın Christos Stylianides ile görüştü. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Yerlikaya, Yunan Sahil Güvenlik botlarının karasularımızı ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı ifade etti ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ali Yerlikaya'dan Yunan Bakan Stylianides'e 'ihlal' telefonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile Yunan donanmasına ait botların Türk karasularını ihlal etmesiyle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, “İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Sayın Christos Stylianides arasında bugün akşam saatlerinde Yunan botlarının Türk karasularını ihlaliyle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Yapılan görüşmede Bakan Sayın Yerlikaya, Yunan Sahil Güvenlik botlarının karasularımızı ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı ifade etti ve iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Sayın Christos Stylianides, iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine önem verildiğini, olayın siyasi bir yönü bulunmadığını, yaşanan ihlallerin tekrarlanmayacağını belirterek, konuya ilişkin hemen inceleme başlatıldığını ve gelişmelerden Türk makamlarının bilgilendirileceğini ifade etti” denildi.

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Ali Yerlikaya
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