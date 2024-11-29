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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.11.2024 19:48
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Van'ın Bahçesaray Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı. Ayvaz Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harın Aslanargun görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Van'ın Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı. DEM Partili Belediye Başkanı Ayvaz Hazır görevden uzaklaştırılırken, yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun başkan vekili olarak görevlendirildi.

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**Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahçesaray (Van) Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/196 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamak ile birlikte terör örgütü adına suç işlemek' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alması ve Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/130 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle, Ayvah Hazır'ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir"

Ayrıntılar geliyor...

Anahtar Kelimeler:
kayyum
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