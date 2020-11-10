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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Biri gri kategoride iki terörist, ikna yoluyla teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 19:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, biri gri kategoride iki terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Biri gri kategoride iki terörist, ikna yoluyla teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği vurgulanarak, biri gri kategoride yer alan iki terör örgütü mensubunun ikna yolu ile teslim olduğu belirtildi.

TESLİM OLAN ÖRGÜT MENSUBU SAYISI 196'YA ULAŞTI

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1’i terörden arananlarda gri kategoride yer alan, 2 örgüt mensubu, bugün akşam saatlerinde, güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak’tan bugüne kadar, terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 196’ya ulaşmıştır." ifadelerine yer verildi.

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