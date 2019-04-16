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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bu yıl 141 operasyonda 1608 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 09:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı 2018 yılında organize suç örgütlerine yönelik 332 operasyon düzenlendiğini ve 297 suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıcı bu yıl düzenlenen 141 operasyonda 1608 şüphelinin yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bu yıl 141 operasyonda 1608 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının art arda gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sayesinde organize suç örgütlerine göz açtırılmıyor.

2018'DE 332 OPERASYON

2018 yılında güvenlik güçlerince organize suç örgütlerine yönelik 332 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 47’si ulusal/bölgesel, 250’si yerel olmak üzere toplam 297 suç örgütü çökertilirken, 4 bin 565 örgüt yöneticisi ve üyesi hakkında işlem yapıldı, bin 810’u tutuklandı.

YÜZDE 33 ARTTI

Emniyet ve Jandarmanın organize suç örgütlerine yönelik geçen yıl yürüttüğü operasyonlarda bir önceki yıla göre artış yaşandı. Buna göre, 2018 yılında düzenlenen operasyonlar 2017 yılına göre yüzde 33 arttı.

(AA-İHA)

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İçişleri Bakanlığı operasyon

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