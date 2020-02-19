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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Demhat' kod adlı terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 09:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 'Demhat' kod adlı İ. A. isimli örgüt mensubunun, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçıp teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Demhat' kod adlı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütünde ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik Kars ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığının ortak ikna çalışması sonucu, 'Demhat' kod adlı İ.A. isimli örgüt mensubu teslim olmak amacıyla terör örgütünden kaçtı. Teslim olan örgüt mensubu, Jandarma İkna Timleri ve MİT’in koordinesinde Mardin Nusaybin ilçesi sınırına gelerek Hudut Birliğine teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 39’a yükselmiştir." denildi.

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içişleri PKK KCK

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nasıl ikna oluyor köprüler oturup konuşarak mi ikna oluyor...
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