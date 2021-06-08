HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da 7 milyon 270 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da 7 milyon 270 bin kök kenevir ele geçirildi

08.06.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da düzenlenen drone destekli narko-terör operasyonunda 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek, 168 ton toz esrar üretiminin önüne geçildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da 7 milyon 270 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağlanan gelirin engellenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzenlenen narko-terör operasyonları sürdürülüyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda Lice ilçesine bağlı Dibek ve Yolçatı mahallelerinde önceden drone ile tespiti yapılan 141 noktaya 01-07 Haziran 2021 tarihleri arasında operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi, 32 kilo toz esrar, 2 adet su motoru, 13 bin metre sulama hortumu, 1 adet akü, 1 adet küçük tüp, 1 adet 4'lü pil bloğu, 25 kilo gübre ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca 45 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlarda ele geçirilen 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisinin imha edilmesiyle 168 ton toz esrar üretiminin önüne geçildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
4 inşaat işçisi ATM'deki açığı fark edip, vurgun yaptı4 inşaat işçisi ATM'deki açığı fark edip, vurgun yaptı
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Eşine "Arkadaşın beni taciz ediyor" dedi, ortalık karıştı

Eşine "Arkadaşın beni taciz ediyor" dedi, ortalık karıştı

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.