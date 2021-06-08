İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da 7 milyon 270 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağlanan gelirin engellenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzenlenen narko-terör operasyonları sürdürülüyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda Lice ilçesine bağlı Dibek ve Yolçatı mahallelerinde önceden drone ile tespiti yapılan 141 noktaya 01-07 Haziran 2021 tarihleri arasında operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi, 32 kilo toz esrar, 2 adet su motoru, 13 bin metre sulama hortumu, 1 adet akü, 1 adet küçük tüp, 1 adet 4'lü pil bloğu, 25 kilo gübre ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca 45 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlarda ele geçirilen 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisinin imha edilmesiyle 168 ton toz esrar üretiminin önüne geçildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

