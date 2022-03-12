İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da yeni operasyon başladı

İçişleri bakanlığı tarafından Diyarbakır’da 1130 personelin katılımıyla Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada operasyonla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde “EREN KIŞ-31 (DİYARBAKIR-ARIKLI) J.UZM.ÇVŞ. MEHMET ÇELİK” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1130) personel [(73) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.





