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  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da yeni operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da yeni operasyon başlatıldı

11.08.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 1054 personelin katılımıyla Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da yeni operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığının Diyarbakır’da 1054 personelin katılımıyla başlattığı "Eren Abluka-33 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tufan" operasyonunda 51 ayrı noktada 1 milyon 773 bin kök kenevir ile çok miktarda skunk ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı operasyon
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