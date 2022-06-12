HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Abluka-16 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Abluka-16 operasyonu başlatıldı

12.06.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Muş'ta 578 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Abluka-16 operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Muş'ta Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı.

musta-eren-abluka-16-operasyonu-baslatildi_3614_dhaphoto4

Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan operasyonda, jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 578 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

musta-eren-abluka-16-operasyonu-baslatildi_3614_dhaphoto5

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni "tosuncuk" vakasında çarpıcı detaylar ortaya çıktıYeni "tosuncuk" vakasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Caniden şoke eden ifade! 'Uyarmamıza rağmen...'Caniden şoke eden ifade! 'Uyarmamıza rağmen...'
4 ili ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! "Hayırlı olsun"4 ili ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! "Hayırlı olsun"
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Muş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kuntz basın toplantısında küfretti!

Kuntz basın toplantısında küfretti!

Yine bir okul, yine skandal!

Yine bir okul, yine skandal!

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! 'Savaş açarız'

4 Türk'ün hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni gelişme! Görüntüler ortaya çıktı

4 Türk'ün hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni gelişme! Görüntüler ortaya çıktı

Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor!

Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor!

Hemşirelere çirkin taciz! Cinsel organını gösterip...

Hemşirelere çirkin taciz! Cinsel organını gösterip...

İlginizi Çekebilir

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.