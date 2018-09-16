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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 22:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Eylül 2018 tarihinde Bingöl Merkez Aşağıköy Bölgesinde Jandarma SİHA ile etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, "Terörden Arananlar Listesinde" "Gri Kategoride" olan Şervan Çevlik kod adlı Fırat Dağdelen olduğu tespit edilmiştir." denildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede aranan terörist Fırat Dağdelen öldürüldü

Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Fırat Dağdelen olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Eylül'de Bingöl merkez Aşağıköy bölgesinde Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan "Şervan Çevlik" kod adlı Fırat Dağdelen olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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Fırat Dağdelen İçişleri Bakanlığı gri kategori Şervan Çevlik

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
şükürler olsun bir kafir daha öldü.
Ateşi bol olsun. hem onun hemde birazdan kırmızı veren yandaşlarının
Bu SIHA lardan Bazı CHP vekilleri acayip rahatsız olmuşlardı piknikcileri ,masum vatandaşları vuruyor demişlerdi utanmazlar
Teroristlerin gebertildigi haberleri gelince birilerine bi haller oluyo. hani cesetleri nerdeymiste , yok efendim görmeden inanmazmista görüpte naapcan poncik illede arabalarını teshis etmekse derdin, Devletimiz ve Güvenlik birimlerimiz yardımcı olurlar lafi eveleyip gevelemenize gerek yok
Ver mehteri ver ver....
Bugünlerde böyle haberler sevindirici teşekkürler TSK ayağınıza taş değmesin
ne kadar kötü bi durum gidip hıristiyan dan silah alıp kendi insanını öldür sonra devlet kurmaya kalk bu iş temelden çürük Allah razı gelmez size hatırlatırım
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