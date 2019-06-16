İçişleri Bakanlığı duyurdu: İdil'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonu düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

5 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ



İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise, "Şırnak İdil'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi" denildi.



