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İçişleri Bakanlığı duyurdu: İdil'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 08:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesindeki operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonla ilgili yapılan son açıklamada 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği ve toplamda öldürülen terörist sayısının 8'e yükseldiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: İdil'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın İdil İlçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonu düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

5 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise, "Şırnak İdil'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı şırnak idil

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bende dört gözle bugün içişleri ne sallayacak diye bekliyordum çok şükür düştü haber
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