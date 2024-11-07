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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Şeyh Sait, Seyit Rıza' sözleri tepki çeken Tuncer Bakırhan hakkında işlem başlatıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.11.2024 11:50
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İçişleri Bakanlığı kayyum atamaları sonrasında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı ve Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç'un açıklamalarıyla ilgili işlem başlatıldığını duyurdu. Bakırhan Mardin'de yaptığı konuşmada, "Çok iyi bilsinler ki Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptıklarını yapacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Şeyh Sait, Seyit Rıza' sözleri tepki çeken Tuncer Bakırhan hakkında işlem başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına, Başkan Vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak; DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan’ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç’un 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.

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SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması sonrası açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın sözleri büyük tepki çekmişti.

AA-20241105-36112552-36112548-DEM_PARTI_ES_GENEL_BASKANLARI_HATIMOGULLARI_VE_BAKIRHAN_MARDINDE_OTURMA_EYLEMINE_KATILDI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Mardin'de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"Bu yalancılar, bu inkarcılar bu Türkiye halklarını reddedenler zannediyorlar ki Kürtler bu kayyumculara, yalancılara baş eğeceğiz. Çok iyi bilsinler ki Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptıklarını yapacaktır. Ne onların kayyumu, ne onların zulüm politikaları ne yalanları ne hileleri bizlere diz çöktürmeyecektir. Seyit Rıza'nın dediği gibi bizleri diz çöktürtemezsiniz."

AA-20241105-36112552-36112551-DEM_PARTI_ES_GENEL_BASKANLARI_HATIMOGULLARI_VE_BAKIRHAN_MARDINDE_OTURMA_EYLEMINE_KATILDI

POLİS HAREKETE GEÇMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşması sonrası belediye önünde bekleyen grup ile polis arasında gerginlik yaşanmıştı.

Bakırhan'dan 'Şeyh Sait' çıkışı: Kürt halkı da aynısını yapacaktır! Bakırhan'dan 'Şeyh Sait' çıkışı: Kürt halkı da aynısını yapacaktır!
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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı DEM Parti
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