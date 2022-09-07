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  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

07.09.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin'de Eren Abluka-31 Operasyonu kapsamında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de Eren Abluka-31 Operasyonu kapsamında, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren Abluka-31 Operasyonu kapsamında, Nusaybin ilçesinin Ömeryan kırsalında 5 Eylül'de, Mardin İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma-SİHA, Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğinde, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu karma timlerinin katılımıyla icra edilen operasyonda çıkan silahlı çatışmada 2 teröristin silahlarıyla (2 adet M16 piyade tüfeği) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin terörist
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