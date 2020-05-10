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  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mardin'de bir terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mardin'de bir terörist teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 20:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de ikna çabaları sonucunda bir teröristin teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mardin'de bir terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mardin ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu; bölücü terör örgütünün kırsal yapılanmasına 2014 yılında katılan, örgütün Suriye uzantısı içerisinde faaliyet yürüten R.G. isimli örgüt mensubu Mardin Nusaybin’de güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 76’ya yükselmiştir."

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