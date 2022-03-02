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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mardin’de PKK operasyonu…

02.03.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığınca Mardin’de 571 personelin katılımıyla Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mardin’de PKK operasyonu…

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin İlinde “ EREN KIŞ-29 (MARDİN- BAGOK) ŞEHİT J.UZM.ONB. HAKAN ÖCALAN” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 571 personel (38) operasyonel tim görev alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ‘Eren’ operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
pkk İçişleri Bakanlığı Mardin
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