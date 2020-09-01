HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mardin'de 'Yıldırım -8 Savur' operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mardin'de 'Yıldırım -8 Savur' operasyonu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 08:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 'Yıldırım -8 Savur' operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.831 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mardin'de 'Yıldırım -8 Savur' operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' başlatıldı.

1831 PERSONEL GÖREV ALIYOR

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Mardin-Diyarbakır-Batman İl Jandarma Komutanlıkları'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1831 personel görev alıyor.

38 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7' operasyonları kapsamında, bugüne kadar toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiği; 63 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. 'Yıldırım' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
İstanbul'da tarihe ihanet! Yüzlerce yıllık camilere klima darbesi: Dur denilmeliİstanbul'da tarihe ihanet! Yüzlerce yıllık camilere klima darbesi: Dur denilmeli
Bir ilde daha düğünlere kısıtlama! Düğünlere yasak getirildi mi?Bir ilde daha düğünlere kısıtlama! Düğünlere yasak getirildi mi?
En Çok Okunan Haberler
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
İlginizi Çekebilir
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Diğer Haberler
Ongun Twitter'dan duyurdu! İstanbul'da atlı zabıta birimi kuruldu
Ongun Twitter'dan duyurdu! İstanbul'da yeni dönem
Kuşadası'nda garip olay! Ağaçları yakıp, çöpleri denize döken kişi akıl hastanesine gönderildi
Yaptıklarından sonra akıl hastanesine gönderildi
İstanbul'da tarihe ihanet! Yüzlerce yıllık camilere klima darbesi: Dur denilmeli
İstanbul'da tarihe ihanet! Yüzlerce yıllık camilere klima darbesi: Dur denilmeli
Süleyman Kaan Altınok kimdir, nereli, neden gözaltına alındı? Süleyman Kaan Altınok tutuklandı mı?
Süleyman Kaan Altınok kimdir, neden gözaltına alındı?
Av yasağı kalktı balıkçılar ağlarını attı: Yeni sezondan umutlular
Av yasağı kalktı balıkçılar ağlarını attı: Yeni sezondan umutlular
Brezilya'da uyuşturucu örgütüne dev operasyon: 422 gözaltı
Brezilya'da uyuşturucu örgütüne dev operasyon: 422 gözaltı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.