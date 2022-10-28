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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Muş’ta 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-6 Operasyonu' başlatıldı

28.10.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'nca, Muş'un Şenyayla bölgesinde 513 personelin katılımı ile 'Eren Abluka Sonbahar Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Muş’ta 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-6 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Muş'un Şenyayla bölgesinde, 'Eren Abluka Sonbahar Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando, polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucusu 38 operasyonel tim ile 513 personel görevlendirildi.

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Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar Kış' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ettirildiği vurgulandı.

(DHA)

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İçişleri Bakanlığı Muş terör operasyonu

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