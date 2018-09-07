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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ömer Erdemir öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 18:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 03 Ağustos 2018 tarihinde Hakkari-Çukurca karayoluna EYP döşerken tespit edilen ve etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Aranan Listesinde 300 bin TL ödülle aranan gri kategoride bulunan sözde Çukurca Kazan Vadisi sorumlusu Brüks Belati kod adlı Ömer Erdemir olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ömer Erdemir öldürüldü

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Erdemir İçişleri Bakanlığı Hakkari- Çukurca Karayolu terörist

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