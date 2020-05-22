HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu! Onaylanan başvuru sayısı 190 bini geçti

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Onaylanan başvuru sayısı 190 bini geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 13:41 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek hattı üzerinden saat 12.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri 190 bin 679 vatandaşın seyahat izni başvurusunun onaylandığını, başvuran ve yanındakiler dâhil toplam kişi sayısının ise 416 bin 598 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Onaylanan başvuru sayısı 190 bini geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat izin belgesinin e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek hattı üzerinden verildiği hatırlatılarak, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgelerinin kaymakamlıklar/valiliklerden kesinlikle verilmediği vurgulandı. Açıklamada e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek hattı üzerinden saat 12.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri için onaylanan başvurunun 190 bin 679 olduğu, başvuran ve yanındakiler dâhil toplam kişi sayısının ise 416 bin 598 olduğu kaydedildi.
Ayrıca bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan kaymakamlıklar ve valilikler önünde “yığılma var” şeklindeki haberlerin asılsız olduğu ifade edilerek, "Haberlerin yapıldığı yer Bağcılar Kaymakamlığı olup, vatandaşlarımız buraya bilgi/danışma amaçlı gelmiştir. Bu amaçla kaymakamlığa gelen toplam 15 vatandaşımız, gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra gönderilmiştir. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız dün itibarıyla seyahat izin belgelerini e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek hattı üzerinden kesintisiz bir şekilde almaya devam etmektedir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Diyarbakır'da terör operasyonu! Eski DBP başkanlarına gözaltıDiyarbakır'da terör operasyonu! Eski DBP başkanlarına gözaltı
Bilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyorBilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyor

En Çok Okunan Haberler

Bunu diyen doktoru akıl hastanesine yatırdılar

Bunu diyen doktoru akıl hastanesine yatırdılar

Kuytul'un çağrısı sonrası toplandılar! Çok sayıda kişiye gözaltı

Kuytul'un çağrısı sonrası toplandılar! Çok sayıda kişiye gözaltı

Altın alım satımlarına vergi geldi

Altın alım satımlarına vergi geldi

Bugün hesaplara yatırılıyor

Bugün hesaplara yatırılıyor

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Saatlerdir durmadan devam ediyor

Saatlerdir durmadan devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Fahrettin Koca: Hastalık kontrol altına alınmıştır

Fahrettin Koca: Hastalık kontrol altına alınmıştır

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

HES kodu kullanıma açıldı

HES kodu kullanıma açıldı

Türkiye'den AB'nin açıklamalarına çok sert cevap

Türkiye'den AB'nin açıklamalarına çok sert cevap

Diğer Haberler
Son dakika: MSB'den celp açıklaması

MSB'den celp açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan cami hoparlöründen müzik yayınına sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'deki skandala sert tepki

Diyarbakır'da terör operasyonu! Eski DBP başkanlarına gözaltı

Diyarbakır'da terör operasyonu! Eski DBP başkanlarına gözaltı

Yengesini ve oğlunu öldüren kadın hastaneye yatırıldı

Yengesini ve oğlunu öldüren kadınla ilgili flaş karar

'Çav Bella' sonrası dikkat çeken uyarı: Tüm camilerin anons sistemi ele geçirilebilir

Tüm camilerin anons sistemi ele geçirilebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Robert O’Brien arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.