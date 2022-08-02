İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, SİHA ve İHA destekli icra edilen Eren Abluka-27 Ooperasyonu'nun sürdüğü belirtildi.

Operasyon kapsamında Pervari ilçesi kırsalında 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Teröristlerin M-16 silahlarına da el konulduğu, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

BAKAN SOYLU: TESLİM OLUN YOKSA...

Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

Teröristlere "Teslim olun" çağrısı yapan Soylu, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. Eren Abluka-27 Operasyonu'nda, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, J-SİHA ve P-İHA destekli müşterek operasyonda Pervari kırsalında 2 terörist, 2 M-16 silahıyla birlikte etkisiz" dedi.



