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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

02.08.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, SİHA ve İHA destekli icra edilen Eren Abluka-27 Ooperasyonu'nun sürdüğü belirtildi.

Operasyon kapsamında Pervari ilçesi kırsalında 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Teröristlerin M-16 silahlarına da el konulduğu, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

BAKAN SOYLU: TESLİM OLUN YOKSA...

Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

Teröristlere "Teslim olun" çağrısı yapan Soylu, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. Eren Abluka-27 Operasyonu'nda, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, J-SİHA ve P-İHA destekli müşterek operasyonda Pervari kırsalında 2 terörist, 2 M-16 silahıyla birlikte etkisiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Siirt
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