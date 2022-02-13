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  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te yeni operasyon! 545 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te yeni operasyon! 545 personel katılıyor

13.02.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığınca Siirt’te 545 personelin katılımıyla "Eren Kış-24 şehit jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın" operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te yeni operasyon! 545 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bölgede barınan teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Siirt İlinde “EREN KIŞ-24 (SİİRT-AKMEŞE) ŞEHİT J.ASB.KD.ÇVŞ. ERKAN YALÇIN” Operasyonu başlatıldı.

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Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (545) personel [(39) operasyonel tim] görev alıyor.

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Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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İçişleri Bakanlığı
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