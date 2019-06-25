İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Diyarbakır Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 22 Haziran'da başlatılan 'Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu' kapsamında 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bakanlık, böylelikle iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirirken, operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

PENÇE HAREKATI'NDA 2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

(DHA/İHA)

