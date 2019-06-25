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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 08:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari’de 3, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Diyarbakır Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, Hakkari Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 22 Haziran'da başlatılan 'Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu' kapsamında 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bakanlık, böylelikle iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 3, Tunceli'de 1 olmak üzere toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirirken, operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

PENÇE HAREKATI'NDA 2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

(DHA/İHA)

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İçişleri Bakanlığı terör PKK Diyarbakır Hakkari Tunceli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
öldürmek çözüm değil 5 öldürürsün yerine 5 keriz daha bulurlar. çözüm için masa lazım
MOSSAD FETONUN İPİNİ ÇEKTİĞİ GİBİ PKK NINDA İPİNİ ÇEKTİ...TÜRKİYEDE...BU ÖRGÜTLERİ ARTIK İSTEDİĞİ GİBİ KULLANAMAZ OLDU MALESEF.ALIN BİR SIR DAHA YAHU TÜRKİYEDEKİ TARİKAT VE CEMEATLERİBN %85 MOSSADIN KONTROLÜNDE DEDİK 2012 YILINDAN BERİDİR.DİYANET BİLE HIRİSTİYANA HİZMET ETMİŞ 1924 YILINDAN BU YANA DİKKAT.İLK BAŞKAN 17 YIL GÖREVİNDE MEHMET RIFAT BÖREKÇİ (((BİR RAHİPMİŞ DİKKAT))OSMANLIDADA BAŞ KADILIK GÖREVİNE YÜKSELMİŞTİR.ULEN HER TAŞIN ALTINDAN BOK ÇIKIYOR ŞU GARİP ŞEHİDLER DİYARI ÜLKEMDE YAHU. SARIKAMIŞ, ÇANAKKALE, YEMEN,KUTİL EMARE..DEKİ ŞEHİDLERDEDE İNGİLİZ ELİ VAR DİKKAT.İMZA OZAYDİN65
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