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  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yunanistan ateş açtı, Türk Sahil Güvenlik Botlarını görünce kaçtılar...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yunanistan ateş açtı, Türk Sahil Güvenlik Botlarını görünce kaçtılar...

10.09.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Komoros bayraklı “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir." denildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yunanistan ateş açtı, Türk Sahil Güvenlik Botlarını görünce kaçtılar...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı “Anatolian” isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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İçişleri Bakanlığı Yunanistan taciz ateş
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