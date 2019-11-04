İçişleri Bakanlığı Ekim Ayı Bilgilendirme Toplantısı

Uyuşturucu ticaretinden gelir elde edenlerin terörün finansmanını sağladığını ve gençleri zehirlediğini ifade eden Çataklı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 13 bin 154 operasyonda 18 bin 80 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan bin 196'sının tutuklandığını söyledi.

Çataklı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 3 bin 759 şüphelinin gözaltına alındığını, 575 kişinin yakalandığını dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ekim ayında kırsal alanda 3’ü büyük, 37’si orta çaplı toplam 9 bin 885, şehirlerde de bin 857 iç güvenlik operasyonu düzenlendiğini belirten Çataklı, "Operasyonlar neticesinde İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride aranan 3, turuncu kategoride aranan 3, gri kategoride aranan 11 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu toplam 175 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Çataklı, operasyonlar sırasında eylül ayına göre yüzde 75'lik artışla 12 ton 853 kg esrar, 1 ton 91 kilogram skunk ve 981 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti.

- Kaçakçılık operasyonları

Hem ekonomik suç hem de güvenlik tehdidi kaçakçılıkla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğine vurgulayan Çataklı, kaçakçılık

suçlarına yönelik bin 976

operasyonda 2 bin 993 kişinin gözaltına alındığını, 29 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Çataklı, operasyonlarda, 572 bin 854 litre kaçak akaryakıt ve 1 milyon 18 bin 775 paket kaçak sigaranın ele geçirildiğini söyledi.

- Asayiş suçlarında azalma

Asayiş suçları kapsamındaki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Çataklı, ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre oto hırsızlığında yüzde 30,9, otodan hırsızlıkta yüzde 30,3, kapkaçta yüzde 12,7, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 16,1'lik azalma yaşandığını dile getirdi.

Çataklı, evden hırsızlık olaylarının Ankara’da yüzde 56,6, İzmir’de yüzde 31,7, İstanbul’da da yüzde 18,6 düştüğünü ifade etti.

Ekim ayında ülke genelinde yapılan uygulama ve kontrollerde 1 milyon 271 bin 983 kişi ile 402 bin 973 aracın kontrol edildiğini kaydeden Çataklı, aranan 3 bin 497 şüphelinin yakalandığını, 25 bin 105 araca işlem

uygulandığını ve 3 bin 420 aracın trafikten men edildiğini söyledi.