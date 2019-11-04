İçişleri Bakanlığı Ekim Ayı Bilgilendirme Toplantısı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu tarafından bugüne kadar terör örgütü DEAŞ mensubu 287 kişinin yakalandığını, bunlardan 45'inin Türk, 242'sinin ise yabancı ülke vatandaşı olduğunu bildirdi. Çataklı, bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. CHP'nin, Çubuk'ta Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atılmasının ardından yaşananlar ile ilgili bir rapor hazırladığını hatırlatan Çataklı, söz konusu raporda gerçeklikle bağdaşmayan bazı iddialara yer verildiğini söyledi. "Gerçek olmayan iddiaların yer aldığı bu raporla tarihe not düşmeye çalışan CHP'ye hazırladıkları raporda yer alan iddiaları düzeltmek için fırsat vermek amacıyla 53 sayfalık bir rapor hazırladık." diyen Çataklı, 12 bölümden oluşan raporun ardından CHP’nin yanlışlarını düzelteceğini umut ettiklerini, bundan sonra hukuki sürecin işleyeceğini kaydetti.

- Terör koridorunun engellenmesi Açıklamanının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çataklı, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı kapsamında ve oluşturulmak istenen terör koridorunun engellenmesi amacıyla sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdiğini vurguladı. Çataklı, terör örgütü mensupları ile yandaşlarının "harekatın DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği" şeklinde tezviratta bulunduğunu hatırlattı. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca operasyon sürecinde DEAŞ'lıların serbest bırakıldığını vurgulayan Çataklı, şunları kaydetti: "TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından bugüne kadar 287 şahıs yakalandı. Bunlardan 45'i Türk vatandaşı, 242'si ise yabancı ülke vatandaşı. Türk vatandaşı olanlar ülkemize getirildiler. Hem adli süreç hem de rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor. Yabancı uyruklu olanlar ile ilgili ise Suriye'de güvenliği sağlanmış bölgelerde bunlar tutuluyorlar. Bunlarla ilgili durum tespit çalışmaları ve mülakatlar devam ediyor. Şu ana kadar 19 farklı uyruk olduğunu görüyoruz. Mülakatlarını takiben ilgili ülkeler bilgilendiriliyor. Dolayısıyla süreci takip edeceğiz."

DEAŞ ile Türkiye kadar mücadele eden başka bir ülke olmadığını ifade eden Çataklı, bu kapsamda 2019 yılınının başından bugüne kadar bin 107 operasyonun gerçekleştirildiğini belirterek, 2 bin 553 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 784'ünün tutuklandığını kaydetti. Hollanda vatandaşı DEAŞ üyesi iki kadının Ankara'da gözaltına alınmasına ilişkin soru üzerine Çataklı, söz konusu kişilerle ilgili Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğunu söyledi. Çataklı, "Şu ana kadar 76 bin 818 kişiye yabancı terörist savaşçı olma ihtimallerine binaen Türkiye'ye giriş yasağı koymuşuz, 7 bin 643 terörist savaşçıyı da sınır dışı etmişiz." diye konuştu. - "Bugünleri not ediyoruz" Türkiye tarafından Interpol'e yapılan kırmızı bülten taleplerine ilişkin sorulan bir soru üzerine Çataklı, şunları kaydetti: "Interpol Genel Sekreterliği Hukuk İşleri Ofisi tarafından 646 kırmızı bülten talebimiz reddedilmiş şu ana kadar. Burada ilginç olan bu şahıslardan 462'si FETÖ/PDY üyesiyken 115'i PKK/KCK terör örgütü üyesi. İlginçlik şurada, bugüne kadar 66 DEAŞ ile ilgili kırmızı bülten talebimiz olmuş ve bunların tamamı kabul edilmiş. Bu da Interpol'ün terör örgüteleri arasında ayrım yaptığını gösteriyor ve ülkemizin terörle mücadelesinde yalnız bırakıldığını gösteriyor.