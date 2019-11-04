HABER

İçişleri Bakanlığı Ekim Ayı Bilgilendirme Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 13:43 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: (2) - "(Terör örgütü DEAŞ) TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından bugüne kadar 287 şahıs yakalandı. Bunlardan 45'i Türk vatandaşı, 242'si ise yabancı ülke vatandaşı" - "Gerçek olmayan iddiaların yer aldığı bu raporla tarihe not düşmeye çalışan CHP'ye hazırladıkları raporda yer alan iddiaları düzeltmek için fırsat vermek amacıyla 53 sayfalık bir rapor hazırladık"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu tarafından bugüne kadar terör örgütü DEAŞ mensubu 287 kişinin yakalandığını, bunlardan 45'inin Türk, 242'sinin ise yabancı ülke vatandaşı olduğunu bildirdi.

Çataklı, bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

CHP'nin, Çubuk'ta Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atılmasının ardından yaşananlar ile ilgili bir rapor hazırladığını hatırlatan Çataklı, söz konusu raporda gerçeklikle bağdaşmayan bazı iddialara yer verildiğini söyledi.

"Gerçek olmayan iddiaların yer aldığı bu raporla tarihe not düşmeye çalışan CHP'ye hazırladıkları raporda yer alan iddiaları düzeltmek için fırsat vermek amacıyla 53 sayfalık bir rapor hazırladık." diyen Çataklı, 12 bölümden oluşan raporun ardından CHP’nin yanlışlarını düzelteceğini umut ettiklerini, bundan sonra hukuki sürecin işleyeceğini kaydetti.

- Terör koridorunun engellenmesi

Açıklamanının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çataklı, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı kapsamında ve oluşturulmak istenen terör koridorunun engellenmesi amacıyla sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Çataklı, terör örgütü mensupları ile yandaşlarının "harekatın DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği" şeklinde tezviratta bulunduğunu hatırlattı.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca operasyon sürecinde DEAŞ'lıların serbest bırakıldığını vurgulayan Çataklı, şunları kaydetti:

"TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından bugüne kadar 287 şahıs yakalandı. Bunlardan 45'i Türk vatandaşı, 242'si ise yabancı ülke vatandaşı. Türk vatandaşı olanlar ülkemize getirildiler. Hem adli süreç hem de rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor. Yabancı uyruklu olanlar ile ilgili ise Suriye'de güvenliği sağlanmış bölgelerde bunlar tutuluyorlar. Bunlarla ilgili durum tespit çalışmaları ve mülakatlar devam ediyor. Şu ana kadar 19 farklı uyruk olduğunu görüyoruz. Mülakatlarını takiben ilgili ülkeler bilgilendiriliyor. Dolayısıyla süreci takip edeceğiz."

DEAŞ ile Türkiye kadar mücadele eden başka bir ülke olmadığını ifade eden Çataklı, bu kapsamda 2019 yılınının başından bugüne kadar bin 107 operasyonun gerçekleştirildiğini belirterek, 2 bin 553 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 784'ünün tutuklandığını kaydetti.

Hollanda vatandaşı DEAŞ üyesi iki kadının Ankara'da gözaltına alınmasına ilişkin soru üzerine Çataklı, söz konusu kişilerle ilgili Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğunu söyledi.

Çataklı, "Şu ana kadar 76 bin 818 kişiye yabancı terörist savaşçı olma ihtimallerine binaen Türkiye'ye giriş yasağı koymuşuz, 7 bin 643 terörist savaşçıyı da sınır dışı etmişiz." diye konuştu.

- "Bugünleri not ediyoruz"

Türkiye tarafından Interpol'e yapılan kırmızı bülten taleplerine ilişkin sorulan bir soru üzerine Çataklı, şunları kaydetti:

"Interpol Genel Sekreterliği Hukuk İşleri Ofisi tarafından 646 kırmızı bülten talebimiz reddedilmiş şu ana kadar. Burada ilginç olan bu şahıslardan 462'si FETÖ/PDY üyesiyken 115'i PKK/KCK terör örgütü üyesi. İlginçlik şurada, bugüne kadar 66 DEAŞ ile ilgili kırmızı bülten talebimiz olmuş ve bunların tamamı kabul edilmiş. Bu da Interpol'ün terör örgüteleri arasında ayrım yaptığını gösteriyor ve ülkemizin terörle mücadelesinde yalnız bırakıldığını gösteriyor.

Kaldı ki bu tutum, 30 Temmuz 2019 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da gündeme gelmiş, toplantı sonrasında yayımlanan bildiride bununla ilgili ifade yer almıştır. Halihazırda 784 PKK/KCK terör örgütü üyesi kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyor. Bugünleri not ediyoruz, unutmayacağız. Terörle mücadelede kimlerin bizim yanımızda durduğunu kimlerin bu mücadelede ülkemizi yalnız bıraktığı gerçeğini hafızamızın bir tarafında sürekli bulunduracağız."

Uluslararası Af Örgütü tarafından hazırlanan raporu da eleştiren Çataklı, terör örgütü propagandası yapmanın suç sayıldığını hatırlatarak, işlem yapılan paylaşımlardan örnekler verdi. Bunların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine işaret eden Çataklı, raporu kabul etmediklerini, hazırlayanların kendileri açısından tarafsızlık ve inandırıcılıklarını yitirdiğini kaydetti.

Bakan Yardımcısı Çataklı, İstanbul'da kaydı bulunmayan Suriyelilere ilişkin bir başka soru üzerine ise 12 Temmuz'dan bu yana 100 bine yakın Suriyelinin kayıtlı oldukları illere gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldığını değerlendirdiklerini aktardı.

Çataklı, sürenin dolduğunu ve yeniden süre uzatımının söz konusu olmayacağını sözlerine ekledi.

(Bitti)

Skandal! Sırf eğlence için... Skandal! Sırf eğlence için...
Afyonkarahisar’da feci kazada yaralanan 2 kişi hayatını kaybettiAfyonkarahisar’da feci kazada yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti
Dündar Botanik Park iddialarına açıklık getirdiDündar Botanik Park iddialarına açıklık getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı

En Çok Okunan Haberler

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

Süper miniyle olay olan kalça dansı!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta terör estiren halk otobüsü şoförüyle ilgili yeni gelişme

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

İzmir'den acı haber! Eğitimde fenalaşan uzman çavuş Mehmet Yaralı şehit oldu

İzmir'den kahreden şehit haberi!

HDP'nin İstanbul Kongresi'nde tepki çeken görüntüler

HDP'nin İstanbul Kongresi'nde tepki çeken görüntüler

Avcılar’da kadın cinayeti! Birlikte yaşadığı şahıs tarafından bıçaklandı

Dehşet evi! Oğlu ve annesinin gözü önünde katledildi

Aydın'da kaldırımda geçen dram dolu bir hayat

Kaldırımda geçen dram dolu bir hayat

FETÖ davalarında kritik kararlar

Kritik davalarda karar! Ceza yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.