İçişleri Bakanlığı: “Ekim ayında kırsal alanda 10 bin 230 operasyon, şehirlerde ise bin 539 operasyon yapıldı”

İçişleri Bakanlığı, yayınladığı Ekim ayı raporunda kırsal alanda 8’i büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 230 kırsal operasyon, şehirlerde bin 539 operasyon yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Ekim ayı bilgilendirmesi için yayınladığı raporda yapılan operasyonlarda toplam 120 terörist etkisiz hale getirildiği bildirilirken, Siber suçlarla mücadelede kapsamında ise 2020 yılı Ekim ayında, 8 bin 99 sosyal medya hesabı ile ilgili yapılan çalışmada 2 bin 658 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca İzmir’de yaşanan deprem sonrasında halkı kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen paylaşımlar yapan 3 kişinin tutuklandığı bildirildi. Raporda İzmir depremi sonrası yapılanlar konusunda da bilgi verildi.

Raporda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Ekim ayında kırsal alanda 8’i büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 230 kırsal operasyon, şehirlerde bin 539 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 41’i ölü, 66’sı sağ, 13’ü ise teslim olmak üzere toplam 120 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin ise 92’si PKK/KCK, 24’ü DEAŞ, 4’ü sol terör örgütü mensubu olduğu bildirildi. Ayrıca terör örgütlerine yardım / yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen PKK/KCK 625, FETÖ/PDY bin 602, DEAŞ 313, sol terör örgütü 160 olmak üzere toplam 2 bin 700 şüpheli gözaltına alınmış, 422 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde Ekim ayında; 96 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 136 silah 79’u ağır ve uzun namlulu silah) 50 adet mayın/eyp, 99 adet el bombası, 350 kg patlayıcı (61 kg’ı plastik) madde, 17 bin 550 adet muhtelif mühimmat ele geçirildiği açıklandı.

Yıldırım Operasyonları’nda 97 terörist etkisiz hale getirildi

13 Temmuz itibari ile başlatılan “Yıldırım Operasyonları” 12 ayrı bölgede 14 bin personel ile devam ediyor. Operasyonda bugüne kadar; 97 terörist etkisiz hale getirilirken, 51 işbirlikçi yakalandı. Aynı operasyonlarda 173 mağara/sığınak imha edilirken, 124’ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 133 silah, 60 eyp, 145 kg patlayıcı madde, 116 adet el bombası, 101 bin 556 mühimmat, 36 milyon 344 bin 694 kök kenevir, 10 ton 189 kg esrar, 10 kg eroin ve 246 kg metamfetamin ile çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ele geçirildi. Uyuşturucu ve Kaçakçılık

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 18 bin 357 operasyonda 24 bin 976 kişi gözaltına alınırken, bin 561 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı. Yapılan operasyonlarda; 9 ton 727 kg esrar, 179 kg skunk, 1 ton 555 kg eroin, ilk 9 ay toplamından yüzde 47 daha fazla olmak üzere 463 kg kokain, 101 kg afyon, 82 kg sentetik kannabinoid (bonzai), 369 kg metamfetamin, 498 bin 960 adet extacy, 511 bin 475 adet captagon, 123 bin 787 adet sentetik ecza, 1 milyon 642 bin 421 kök kenevir ele geçirildiği açıklandı. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 334 operasyonda 3 bin 520 kişi gözaltına alınırken, 59 kişi adli makamlar tarafından tutuklandı. Yapılan operasyonlarda ise 597 bin 859 paket kaçak sigara ve 296 bin 363 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.