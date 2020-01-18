İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu."

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: "Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve Jandarma Genel Komutanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ikna \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sonucu 5 ter\u00f6rist daha \u015e\u0131rnak Habur S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131\u2019nda g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerine teslim oldu."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u00c7\u0131\u011fl\u0131klar\u0131 duyan ko\u015ftu! \u0130nan\u0131lmaz...G\u00fcnlerdir aran\u0131yordu! Ac\u0131 haber geldiSay\u0131sal Loto'da kazand\u0131ran say\u0131lar a\u00e7\u0131kland\u0131!
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