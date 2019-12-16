İçişleri Bakanlığı: Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, YTS'lerin \u00fclkelerine iadelerinin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc hat\u0131rlat\u0131ld\u0131.\nBu kapsamda Fas vatanda\u015f\u0131 YTS'nin s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edildi\u011fi vurguland\u0131.S\u0131rf sipari\u015fi gecikti diye... \u015eoke eden anlar!Takip edildi\u011fini sanan kad\u0131n ortal\u0131\u011f\u0131 birbirine katt\u0131Bursa'da ka\u00e7ak midye avlayan 5 ki\u015fi su\u00e7 \u00fcst\u00fc yakaland\u0131
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