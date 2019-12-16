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İçişleri Bakanlığı: Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 19:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı.

Bu kapsamda Fas vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı YTS'lerin iadesi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fas kardeş ülkedir ..
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