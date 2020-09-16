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İçişleri Bakanlığı "Ferman" kod adlı teröristin yakalandığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 14:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, "Ferman" kod adlı terörist Ercan Yacan’ın Van’da saklandığı ikamette yakalandığını açıkladı.İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Van ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıkları ile Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonda Ferman kod adlı Ercan Yacan adlı teröristin Van’da saklandığı ikamette yakalandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, "Ferman" kod adlı terörist Ercan Yacan’ın Van’da saklandığı ikamette yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Van ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıkları ile Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonda Ferman kod adlı Ercan Yacan adlı teröristin Van’da saklandığı ikamette yakalandığı belirtildi. Yakalanan teröristin terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, 2014 yılında sözde özel kuvvetler eğitimi aldığı, 2015-2016 yıllarında örgütün kırsal yapılanmasına katıldığı, daha sonra Suriye ve Irak’ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği, 2019 yılında Irak’ın kuzeyinde bulunan Kandil Goşine bölgesinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, son olarak Van’da PKK/KCK terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı kaydedildi.

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Ferman kod adlı terörist Ercan Yacan Van’da yakalandıFerman kod adlı terörist Ercan Yacan Van’da yakalandı
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