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İçişleri Bakanlığı: "Gabar Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’si ’Gri’ kategoride"

03.01.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerinin gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin “Gri” kategoride yer aldığını açıkladı.İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerinin gerçekleştirdiği operasyonun detaylarını paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerinin gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin “Gri” kategoride yer aldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerinin gerçekleştirdiği operasyonun detaylarını paylaştı. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen operasyon hakkında yapılan açıklamada, “Yıldırım -1 Cudi Şehit J. Asb. Kd. Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; Şırnak merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2’sinin Gri kategoride yer aldığı tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından, operasyonun detayları hakkında yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:
“Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Eyaleti Gabar (Küpeli) bölgesinde takım sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle ‘Gri’ kategoride yer alan Evrim Cembeli kod adlı Menice Özkan olduğu belirlenmiştir. Teröristin 06.05.2018 tarihinde Şırnak-Güçlükonak-Yağızoymak bölgesinde zırhlı aracın geçişi esnasında EYP ile saldırı eylemine katıldığı tespit edilmiştir. Diğer teröristin ise, sözde Botan Eyaleti Gabar (Küpeli) bölgesinde örgütün erzak, malzeme, silah ve mühimmat depolarının sorumlusu olduğu ve terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle ‘Gri’ kategoride yer alan, Tekoşin Cudi kod adlı Edibe Kündün olduğu belirlenmiştir.”

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