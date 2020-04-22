HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı genelgesinde dikkat çeken Ramazan pidesi detayı

İçişleri Bakanlığı genelgesinde dikkat çeken Ramazan pidesi detayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 21:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen Ramazan tedbirleri genelgesinde iftara 2 saat kala pide üretiminin durdurulacağı ifadesinin pide satışını kapsamadığı öğrenildi. 2 saat öncesinden tüm üretim duracak ancak pide satışı herhangi bir yasak veya önlem olmadıkça devam edecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde dikkat çeken Ramazan pidesi detayı

Yeni tip Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Müsaade edilmeyecek kalabalıklardan birisi de sıcak pide kuyruğu oldu. Merkez kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ramazan pidelerinin üretimi ve satışı konusunda ince bir detay bulunuyor.

PİDE SATIŞINI KAPSAMIYOR

Genelgeye göre, "Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyruklarının oluşturacağı yoğunluk Covid-19 salgın riskini artıracağından fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacak” ifadesi yer alıyor. Ancak bu ifade pide satışını kapsamıyor. Buradan çıkarılan net sonucun 2 saat öncesinden üretimin durdurulacağı ancak satışın herhangi bir yasak ya da önlem olmadıkça iftar saatine kadar süreceği anlaşılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Şans Topu çekiliş sonuçları belli olduŞans Topu çekiliş sonuçları belli oldu
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı genelgesi ramazan pidesi

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Kamuda mesai saatlerine düzenleme

Kamuda mesai saatlerine düzenleme

Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan çağrısına tepki

Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan çağrısına tepki

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! 15.00'te başladı

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! 15.00'te başladı

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Bankalardan vatandaşlara salgın desteği!

Trump 'vur emri' verdi!

Trump 'vur emri' verdi!

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

THY uçuşlara ne zaman başlayacak?

THY uçuşlara ne zaman başlayacak?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

Diğer Haberler
22 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarıyla birlikte 23 Nisan sevinci

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarıyla birlikte 23 Nisan sevinci

İşte 31 ilin dışında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı tek yer!

İşte 31 ilin dışında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı tek yer!

Türk bayrağı 'Dünyanın en güzel bayrağı' anketinde lider

Türk bayrağı 'Dünyanın en güzel bayrağı' anketinde lider

22 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu

18 ailenin 22 bin TL veresiyesini kapattı, defteri yaktırdı

18 ailenin borcunu ödeyip defteri yaktırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.