İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok:

İzmir Aliağa ilçesinde, kentte görev yapan öğretmenlere "Türkiye’nin Göç ve Uyum Politikaları-Fırsatlar" konulu eğitim semineri verilirken, seminerde konuşan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, "Dünya’da şu anda 260 milyon civarında insan yerinden yurdundan bir haber durumda. 2050 yılında bunun 450 milyon olacağına dair akademik çalışmalar var. Şu anda dünyada 68 buçuk milyon insan zorla yerinden yurdundan edilmiş. Bununda 25.4 milyonu mülteci. Mesela Suriyeliler ülkemizde Geçici Koruma Statüsüyle kalıyorlar. Bu insanlar geçici korumaları bittiği takdirde geriye dönmek zorundadırlar" dedi.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Akademisi kapsamında, Aliağa ilçesindeki öğretmenlere "Türkiye’nin Göç ve Uyum Politikaları-Fırsatlar" konulu eğitim semineri düzenlendi. Seminere konuşmacı olarak, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok katılım gösterdi.

Ok, bazı göçmen rakamları hakkında bilgi vererek, "İki çeşit göç var; birincisi düzenli göç, diğeri düzensiz göç. Düzenli göç mesela Aliağamızda şu anda bizim aramızda yaşayan 350 civarında Suriyeli yabancı var. Yaklaşık bir o kadarda ikamet eden insan var. Bu ikametli insanlar Türkiye’de 192 ülkeden 4.7 milyon yabancı yaşıyor. Bunlar aile ikametiyle, çalışma ikametiyle, öğrenci ikametiyle geliyorlar. Biliyorsunuz Aliağa organize sanayi bölgesi ve rafineriden kaynaklanan bir uluslararası iş gücünün bulunduğu bir yerleşim yeri. Burada çok uluslu şirketler var. O şirketlerde çalışan yabancı mühendisler ve çalışanlar var veya toplumun başka ayağına takılmış yatırımcılar var. Bütün bunlar bu işin düzenli kısmı. Bir de düzensiz dediğimiz bir göç söz konusu Türkiye’ye. Tarih boyunca da böyle olmuş. Savaş nedeniyle, iklim değişikliği nedeniyle evlerinden kopup gelen insanlar var. Kavimler Göçü ile başlamış ve hala devam eden bir göç söz konusu. En sonda 2011 yılında Suriye’de kopmuş olan insani fırtınadan dolayı o insanlarda hareketlendiler" dedi.