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İçişleri Bakanlığı: Gri kategoride aranan terörist ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 20:00 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda, 'Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan 'Agirin' kod adlı Hanım Çelik ve 1 kadın teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda, 'Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan 'Agirin' kod adlı Hanım Çelik ve 1 kadın teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün saat 23.00 sıralarında Mardin-Nusaybin ilçe kırsalında gerçekleştirilen 'Çınar-101 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan Operasyonu'nda 2 kadın teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Teröristlerden birinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan 'Agirin' kod adlı Hanım Çelik olduğu tespit edilmiştir" denildi.

ANKARA, (DHA)

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