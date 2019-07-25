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İçişleri Bakanlığı: Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 17:00 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristen birinin, 300 bin lira ödülle gri kategoride arandığının belirlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristen birinin, 300 bin lira ödülle gri kategoride arandığının belirlendiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde Amed eyaleti maliye cephane birimi sorumlusu 'Agit Soro' kod adlı Celal Gök olduğu tespit edilmiştir" denildi.
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İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır’da 19 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında; 19 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarmaİçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır’da 19 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında; 19 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma
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