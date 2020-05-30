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  4. İçişleri Bakanlığı: Gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 14:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, "Siirt’te etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin, gri kategoride aranan Nahide Timur ve Dilan İlhan olduğu tespit edildi." açıklamasını yaptı. Bakan Süleyman Soylu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Herekol Dağı'nda biri sözde Herekol sorumlusu 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtmişti.

İçişleri Bakanlığı: Gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "Siirt’te etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin, gri kategoride aranan Nahide Timur ve Dilan İlhan olduğu tespit edildi." açıklamasını yaptı.

'SÖZDE HEREKOL KARARGAHı ÇÖKTÜ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Herekol dağlarından Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekatlarımızdan (PÖH) haberler var. 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu. Ama en önemlisi; Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü" ifadelerini kullanmıştı.


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