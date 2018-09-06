İçişleri Bakanlığı: Gri kategorideki teröristlerden Nurettin Canan yakalandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinde gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan Nurettin Canan isimli teröristin yakalandığını duyurdu.

Açıklamada, "PKK/KCK Terör Örgütü içerisinde milislik faaliyeti yapan, Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride 300 Bin TL ödülle aranan Nurettin Canan isimli terörist Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliğinin yaptığı çalışmalar sonucu yapılan operasyonda yakalanmıştır" denildi.

